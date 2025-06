Homem é preço após furtar alimentos e produtos de higiene em supermercado de Búzios

No último domingo, dia 08, um homem foi detido por seguranças após furtar alimentos e produtos de higiene no Supermercado Avistão, localizado na Rua Justiniano de Souza, no bairro Rasa, em Búzios.

O flagrante ocorreu dentro do supermercado, quando o indivíduo foi contido por funcionários da segurança. O suspeito já era conhecido por praticar furtos anteriores no local.

De acordo com a ocorrência, o homem tentou subtrair cerca de R$ 400 em produtos, incluindo 5 kg de linguiça, 3 kg de carne seca, 2 kg de frango, 2 kg de café, duas latas de leite em pó Ninho, dois refis de sabonete líquido, um achocolatado e um pacote de Mucilon.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou o suspeito já detido. Ele foi conduzido à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) de Cabo Frio, onde foi autuado em flagrante por furto, com base no Artigo 155 do Código Penal.

Imagens do circuito interno de segurança registraram toda a ação e foram entregues às autoridades como prova. O suspeito permanece preso, à disposição da Justiça.