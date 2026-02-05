Homem é preso após agredir companheira e resistir à abordagem em Arraial do Cabo

Agressor dirigia em alta velocidade na Avenida Leonel de Moura Brizola.

Um homem foi preso no final da tarde desta quarta-feira (4), no Pórtico de Arraial do Cabo, após agredir a companheira. O caso foi denunciado à Patrulha Maria da Penha por diversos populares que presenciaram a agressão no Centro da cidade. A ação foi realizada por uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU).

Segundo a ocorrência, os agentes abordaram o veículo próximo ao Pórtico do município e constataram que o homem estava visivelmente exaltado e não acatou a ordem de parada. Ainda de acordo com o registro, ele resistiu à abordagem, sendo necessária a contenção física e posterior algemação para garantir a segurança dos envolvidos.

A vítima apresentava lesões aparentes e recebeu atendimento inicial da Patrulha Maria da Penha, sendo posteriormente encaminhada ao Hospital Geral de Arraial do Cabo para avaliação e cuidados médicos.

Testemunhas relataram que a mulher levou um soco no rosto e sofreu apertos nas mãos, que a impediram de deixar o veículo no momento das agressões.

O casal, que é turista, passava o dia na cidade e, segundo relato da vítima, o agressor havia consumido bebida alcoólica antes de assumir a condução do automóvel.

Diante dos fatos apurados no local, ambos foram conduzidos à 126ª DP (delegacia de área), onde o agressor permaneceu preso.