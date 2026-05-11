Homem é preso após descumprir medida protetiva e ameaçar agentes com faca em Arraial do Cabo

Um homem foi preso em flagrante no bairro Sabiá, em Arraial do Cabo, nesta sexta-feira (8), após descumprir uma medida protetiva de urgência e ameaçar agentes de segurança com uma faca durante uma abordagem. A ação contou com o apoio da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) e da Patrulha Maria da Penha.

De acordo com o relatório da ocorrência, as equipes foram até a residência da vítima para verificar o descumprimento da ordem judicial. No local, o suspeito foi encontrado com uma criança de quase um ano no colo.

Ainda segundo os agentes, o homem apresentou comportamento agressivo desde o início da abordagem e se recusou a colaborar. Durante a ação, ele tentou soltar um cão da raça pitbull no quintal e avançou em direção a uma faca, colocando em risco a integridade da criança, da vítima e dos policiais.

A equipe da ROMU interveio para imobilizar o suspeito. A criança foi retirada ilesa e entregue à responsável legal. Mesmo após ser contido e algemado, o homem teria proferido ameaças de morte contra os agentes públicos.

O suspeito, que já possui anotações criminais por ameaça e agressão, foi encaminhado ao Pronto Socorro de Figueira para atendimento médico de praxe e, posteriormente, levado à 132ª Delegacia de Polícia.

O caso foi finalizado na Central de Flagrantes da 126ª DP, onde foi feito o auto de prisão em flagrante por descumprimento de medida protetiva, resistência e ameaça. A faca utilizada na ação foi apreendida.

O homem permanece preso e à disposição da Justiça.

📞 Serviço: Em casos de violência, é possível buscar ajuda pelos telefones (22) 98154-8286, 180 ou 190.