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Homem é preso após esfaquear vítima no Centro de Cabo Frio

Jornal de Sábado
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Um homem foi preso em flagrante após uma tentativa de homicídio registrada na Praia do Forte, em Cabo Frio, na manhã deste sábado (20). 

Segundo a Polícia Militar, o suspeito se aproximou da vítima para pedir um cigarro e, em seguida, esfaqueou a vítima na região do pescoço. 

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 25º BPM foram acionados para atender a ocorrência e encontraram informações que levaram à localização do suspeito pouco depois do crime. 

Ainda segundo a PM, uma testemunha relatou que caminhava com a vítima quando ocorreu o desentendimento. 

A vítima foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Central de Emergências (HCE) de Cabo Frio. 

O suspeito foi preso em flagrante e levado para a 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio, onde o caso foi registrado. A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias da tentativa de homicídio.

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