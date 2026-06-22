Homem é preso após esfaquear vítima no Centro de Cabo Frio

Um homem foi preso em flagrante após uma tentativa de homicídio registrada na Praia do Forte, em Cabo Frio, na manhã deste sábado (20).

Segundo a Polícia Militar, o suspeito se aproximou da vítima para pedir um cigarro e, em seguida, esfaqueou a vítima na região do pescoço.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 25º BPM foram acionados para atender a ocorrência e encontraram informações que levaram à localização do suspeito pouco depois do crime.

Ainda segundo a PM, uma testemunha relatou que caminhava com a vítima quando ocorreu o desentendimento.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Central de Emergências (HCE) de Cabo Frio.

O suspeito foi preso em flagrante e levado para a 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio, onde o caso foi registrado. A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias da tentativa de homicídio.