Homem é preso após furtar picanhas em supermercado de São Pedro da Aldeia

Na manhã de terça-feira, dia 03, um homem de 31 anos foi preso após tentar furtar 19 peças de carne, do tipo picanha Maturatta Friboi, do supermercado Dom atacadista, localizado no bairro Baixo Grande, em São Pedro da Aldeia.

A PM o foi acionada por volta das 11h para verificar a suspeita de furto. No local, os agentes foram informados por um funcionário que o homem havia saído do interior do estabelecimento com uma sacola contendo as carnes, avaliadas em aproximadamente R$ 3.500.

O suspeito foi abordado ainda no estacionamento, empurrando um carrinho do próprio mercado, onde estavam os produtos subtraídos.



O homem foi ouvido e permaneceu preso à disposição da Justiça. Os produtos foram recuperados e restituídos ao estabelecimento.