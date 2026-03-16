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Homem é preso após ser flagrado com porta de alumínio furtada em São Pedro da Aldeia

Jornal de Sábado
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Um homem foi preso na manhã desta segunda-feira (16) após ser flagrado caminhando com uma porta de alumínio furtada no Centro de São Pedro da Aldeia.

A ocorrência foi registrada por volta das 7h, na Rua Arnaldo Santos, e mobilizou agentes da Guarda Civil Municipal. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, a equipe foi acionada após moradores denunciarem o furto do objeto. 

Durante buscas nas proximidades, os agentes localizaram o homem e fizeram a abordagem. Ele é natural de Macaé, no Norte Fluminense.

De acordo com a ocorrência, o suspeito estava em posse da porta de alumínio apontada como material furtado. Ele foi detido e levado para a Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia.

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