Homem é preso após ser flagrado com porta de alumínio furtada em São Pedro da Aldeia

Um homem foi preso na manhã desta segunda-feira (16) após ser flagrado caminhando com uma porta de alumínio furtada no Centro de São Pedro da Aldeia.

A ocorrência foi registrada por volta das 7h, na Rua Arnaldo Santos, e mobilizou agentes da Guarda Civil Municipal. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, a equipe foi acionada após moradores denunciarem o furto do objeto.

Durante buscas nas proximidades, os agentes localizaram o homem e fizeram a abordagem. Ele é natural de Macaé, no Norte Fluminense.

De acordo com a ocorrência, o suspeito estava em posse da porta de alumínio apontada como material furtado. Ele foi detido e levado para a Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia.