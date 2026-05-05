Homem é preso após tentar assaltar comércio com cópia de arma em Cabo Frio

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (4) após tentar assaltar um estabelecimento comercial na Avenida Central, no bairro Jardim Excelsior, região da rodoviária de Cabo Frio. Câmeras de segurança registraram a ação e a chegada dos policiais, que impediram o crime.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta de 12h40, após informações de que um homem, vestindo blusa verde, calça e bota, estaria tentando cometer roubos em comércios da região. As equipes foram até o local e encontraram o suspeito dentro do estabelecimento.

Segundo os agentes, ele estava próximo ao balcão, com a mão na cintura, no momento em que tentava subtrair um celular. Durante a abordagem, os policiais encontraram com o suspeito um simulacro de pistola, usado para intimidar a vítima.

Ainda conforme a ocorrência, foram apreendidos um aparelho celular, R$ 32 em dinheiro e o simulacro da arma. O homem, de 47 anos, tem três anotações anteriores por roubo e furto.

A vítima foi encaminhada com o suspeito para a 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio, onde o caso foi registrado. Ele permaneceu preso e foi autuado por roubo, com base no artigo 157 do Código Penal.