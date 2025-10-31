Homem é preso após tentar roubar mulher em avenida de Búzios

Um homem foi preso em flagrante após tentar roubar o celular de uma mulher na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, no bairro Manguinhos, em Armação dos Búzios, na manhã de quarta-feira (29). A vítima, de nacionalidade argentina e residente no Brasil, foi perseguida e agredida pelo suspeito, ela pediu socorro e foi ajudada por pessoas em volta.

Segundo ocorrência, a guarnição da Polícia Militar seguia para a sede da 5ª Cia quando foi abordada por moradores em frente a um supermercado. No local, o suspeito, de 36 anos, já estava imobilizado por pessoas que presenciaram a tentativa de assalto.

Testemunhas informaram aos agentes que o homem suspeito costuma agir da mesma forma em outras ocasiões na região.

A vítima relatou que o suspeito tentou tomar o telefone mediante violência e ameaça, mas conseguiu escapar e correr para pedir ajuda.

Uma mulher que presenciou o crime, afirmou já ter sido alvo do mesmo indivíduo e também prestou depoimento.

O homem suspeito foi levado para a Delegacia de Búzios, onde permaneceu preso por roubo. O aparelho celular foi apreendido, segundo a Polícia Civil.