Homem é preso em Araruama por estupro de vulnerável; denúncia foi feita pelo pai da vítima em São Pedro da Aldeia

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, por meio da 118ª Delegacia de Polícia de Araruama, prendeu nesta quinta-feira (25) o nacional Anderson de Lima Guimarães, de 47 anos, em cumprimento a mandado de prisão condenatória pelo crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal), com pena de 14 anos de reclusão.

De acordo com a corporação, a investigação teve início em 2009, após o pai da vítima, à época com 12 anos de idade, tomar conhecimento de que a filha estaria sendo abusada por um homem adulto e casado. Após ser informado, o responsável procurou o Conselho Tutelar de São Pedro da Aldeia, que orientou a formalização da denúncia junto às autoridades competentes.

O investigado estava foragido desde 2018 e foi localizado na comunidade do Condomínio Dois, em Araruama, após trabalho do setor de inteligência da 118ª DP. Contra ele foi cumprido o mandado de prisão condenatória nº 0002796-42.2010.8.19.0055.0002.

A Polícia Civil destacou a importância da denúncia e da atuação da rede de proteção no enfrentamento a crimes sexuais, que muitas vezes só são identificados após mudanças comportamentais, emocionais ou escolares das vítimas.

Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A instituição reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos canais oficiais, com garantia de sigilo.