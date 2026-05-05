Homem é preso em Búzios após afirmar que fazia entrega de drogas na região

Um homem foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira (4), em Armação dos Búzios, suspeito de tráfico de drogas. Segundo a Polícia Civil, durante a abordagem, ele afirmou que realizava a entrega de entorpecentes na região.

Durante a revista, os agentes encontraram uma sacola com cerca de 50 trouxinhas de substância semelhante à maconha e três papelotes com material análogo à cocaína.

A ação foi realizada por agentes da 127ª Delegacia de Polícia, por volta das 19h30, no bairro Geribá, enquanto a equipe se deslocava em viatura descaracterizada.

De acordo com a corporação, os policiais passavam pela Estrada do Canto Esquerdo de Geribá, nas proximidades de um mercado, quando avistaram o suspeito em uma motocicleta vermelha, usando tornozeleira eletrônica. A ordem de parada foi dada e atendida sem resistência.

Ainda segundo a polícia, ele não portava dinheiro no momento da abordagem. Em consulta aos sistemas, foi identificado que o suspeito possui anotações criminais anteriores, incluindo porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e envolvimento com milícia.

O homem foi encaminhado para a delegacia, onde permaneceu preso. O caso foi registrado e segue para as medidas legais cabíveis.