Homem é preso em Cabo Frio pelo crime de execução

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, nesta quarta-feira, dia 14, Márcio Pereira Andrade pelo crime de execução em Cabo Frio.



A ação foi realizada pela Delegacia de Homicídios da Capital depois que imagens do crime passaram a circular entre a população.



O caso aconteceu na tarde de 14 de maio deste ano e foi registrado pela câmera de segurança de uma casa, no bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, Vargem Grande.

As imagens mostram Márcio saindo de um veículo do modelo Peugeot em uma estrada de terra. No sentido contrário vem a vítima, Carlos Alberto Nascimento Machaites. Ele para assim que o criminoso abre a porta já apontando uma arma de fogo para ele.

A primeira reação de Carlos é largar o saco de lixo que carregava e erguer as mãos acima da cabeça. Ele se vira de costas erguendo a camiseta enquanto Márcio se aproxima sem deixar de apontar a arma diretamente para a cabeça da vítima, até que puxa o gatilho algumas vezes e Carlos cai instantaneamente no chão.



A cena toda dura menos de dez segundos. Márcio volta correndo para o carro, que pertence a Phelipe Silva de Andrade. Segundo as investigações, era Phelipe quem dirigia no momento do crime. Ele está foragido.