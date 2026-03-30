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Homem é preso em flagrante por ameaça e violência doméstica em Arraial do Cabo

Jornal de Sábado
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Na noite deste domingo (29), a Guarda Municipal da Secretaria de Segurança Pública de Arraial do Cabo prendeu um homem por ameaçar a ex-companheira no Centro de Arraial do Cabo. A ação contou com equipes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) e da Patrulha Maria da Penha, após denúncias.

O suspeito estava com uma faca e fez ameaças à mulher, que estava acompanhada do atual namorado. Antes da chegada dos agentes, os dois homens chegaram a entrar em confronto, e o agressor fugiu.

Após buscas na região, ele foi encontrado na Prainha. Ainda tentou fugir, mas foi alcançado e preso em flagrante pela ROMU. A faca usada nas ameaças foi apreendida.

A Patrulha Maria da Penha atuou diretamente no suporte à vítima, dando o acolhimento necessário e orientando sobre os procedimentos de proteção previstos em lei. O caso foi encaminhado à 132ª DP, e, na sequência, à 126ª, onde a ocorrência foi registrada. O agressor foi enquadrado nos termos da Lei Maria da Penha, permanecendo à disposição da autoridade policial para as medidas cabíveis.

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