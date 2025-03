Homem é preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva de urgência em São Pedro da Aldeia

Um homem foi preso em flagrante após descumprir uma medida protetiva de urgência em São Pedro da Aldeia. A operação conjunta entre as forças de segurança do município ocorreu após acionamento da vítima. Agentes da Guarda Civil Municipal com os grupamentos da Patrulha Maria da Penha e Pronta Resposta e a Polícia Civil, conseguiram localizar e prender o homem a cerca de 50 metros da casa da vítima. Em São Pedro da Aldeia, o Disque Patrulha Maria da Penha (22 99944-6157) funciona 24h por dia e o anonimato é garantido.

O suspeito foi encontrado após circular e ficar observando o imóvel da vítima. Após abordagem das forças de segurança, foi encontrada e apreendida uma faca dentro da mochila do homem. Foi identificado, ainda, que o suspeito é reincidente no descumprimento da mesma medida protetiva, ferindo o Art. 24 A da Lei 11.340/2006. Os agentes conduziram o suspeito à 125ª Delegacia de Polícia para formalização do Auto de Prisão em Flagrante, onde ele permanece à disposição da Justiça.

O secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, destacou a importância da união das forças de segurança em São Pedro da Aldeia. “A integração das forças de segurança do município é fundamental para tornar a cidade mais segura para o cidadão. Agimos em conjunto nas operações para garantir a proteção e a qualidade de vida para os aldeenses. Solicitamos a colaboração de toda a população para tornarmos São Pedro da Aldeia uma cidade ainda mais segura para todos”, comentou o secretário.

Disque Patrulha Maria da Penha

O telefone (22) 99944-6157 está disponível para contato 24 horas por dia e recebe tanto ligações quanto mensagens de texto e de voz. As vítimas de violência também podem ligar para o número 180. O anonimato é garantido em todos os meios de contato.