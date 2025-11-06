Homem é preso furtando supermercado em São Pedro da Aldeia

A atuação rápida e eficiente da Guarda Civil Municipal (GCM) de São Pedro da Aldeia resultou na prisão de um suspeito de furto no interior de um supermercado no bairro Nova São Pedro. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (05/11), após ação da equipe de Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), que integra a Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública.

Durante patrulhamento de rotina, por volta das 17h, os agentes foram informados por um morador de que populares haviam detido um homem suspeito de praticar furto em um estabelecimento comercial. A equipe se deslocou imediatamente até o local, onde confirmou a informação e realizou a contenção do suspeito. Em seguida, os guardas conduziram o indivíduo até o supermercado, onde foi reconhecido pelo gerente e pelo segurança como o autor do delito.

Dando prosseguimento à ocorrência, os agentes encaminharam os envolvidos à 125ª Delegacia de Polícia e, posteriormente, à 126ª DP, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito por furto qualificado.

A ação reforça o compromisso da atual gestão com o fortalecimento da segurança pública e com o apoio contínuo às forças de patrulhamento preventivo. Por meio da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, a Prefeitura de São Pedro da Aldeia segue investindo na capacitação dos agentes, no aprimoramento das operações e na presença ativa da GCM em todas as regiões do município.