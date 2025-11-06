Pular para o conteúdo

Homem é preso furtando supermercado em São Pedro da Aldeia

Jornal de Sábado
IMG_4577

A atuação rápida e eficiente da Guarda Civil Municipal (GCM) de São Pedro da Aldeia resultou na prisão de um suspeito de furto no interior de um supermercado no bairro Nova São Pedro. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (05/11), após ação da equipe de Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), que integra a Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública.

Durante patrulhamento de rotina, por volta das 17h, os agentes foram informados por um morador de que populares haviam detido um homem suspeito de praticar furto em um estabelecimento comercial. A equipe se deslocou imediatamente até o local, onde confirmou a informação e realizou a contenção do suspeito. Em seguida, os guardas conduziram o indivíduo até o supermercado, onde foi reconhecido pelo gerente e pelo segurança como o autor do delito.

Dando prosseguimento à ocorrência, os agentes encaminharam os envolvidos à 125ª Delegacia de Polícia e, posteriormente, à 126ª DP, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito por furto qualificado. 

A ação reforça o compromisso da atual gestão com o fortalecimento da segurança pública e com o apoio contínuo às forças de patrulhamento preventivo. Por meio da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, a Prefeitura de São Pedro da Aldeia segue investindo na capacitação dos agentes, no aprimoramento das operações e na presença ativa da GCM em todas as regiões do município.

Veja também

IMG_4576

Morador do bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, está desaparecido

IMG_4575

Prefeitura de Cabo Frio realiza ação de recuperação ambiental e ordenamento na Ilha do Japonês

IMG_4574

Guarda Civil Municipal identifica acampamentos irregulares e evita incêndio em área de dunas em Cabo Frio

IMG_4573

Novas vagas de emprego abertas em Arraial do Cabo

Todos os direitos reservados a Jornal de Sábado.