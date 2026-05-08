Homem é preso pela segunda vez suspeito de aplicar golpe do PIX falso contra restaurantes em Cabo Frio

Um homem foi preso em flagrante pela segunda vez suspeito de aplicar golpes com comprovantes falsos de PIX contra restaurantes em Cabo Frio.

A nova prisão aconteceu nesta quarta-feira (7), durante uma ação da 126ª DP, após denúncias de comerciantes que voltaram a relatar prejuízos com pedidos de comida feitos sem pagamento.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito utilizava aplicativos de mensagem para fazer pedidos em restaurantes da cidade e enviava comprovantes falsificados de PIX para convencer os estabelecimentos de que o pagamento havia sido realizado.

Após a confirmação falsa, os pedidos eram entregues normalmente.

De acordo com os agentes, a equipe percebeu que o modo de agir era semelhante ao de um caso registrado anteriormente, em março deste ano, quando o mesmo homem também foi preso em flagrante pelo crime de estelionato.

Na época, a investigação apontou que ele usava números de telefone diferentes e alternava os restaurantes para evitar suspeitas. Mesmo assim, uma das vítimas percebeu que o endereço de entrega era sempre o mesmo, no bairro Braga.

Nesta quarta, policiais civis montaram uma campana no local indicado para a entrega de uma refeição. No momento em que o suposto cliente recebeu a quentinha, os agentes reconheceram o suspeito e realizaram a prisão em flagrante.

Ainda conforme a polícia, na primeira prisão, o homem confessou que manipulava comprovantes de pagamento usando um aplicativo.

Ele também teria admitido que fazia pedidos de cerca de R$ 100 e dividia as refeições com outros moradores de um hostel onde estava hospedado. Uma testemunha relatou que o suspeito cobrava valores pelas quentinhas repassadas.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros possíveis casos de fraude envolvendo restaurantes da cidade.

Denúncias podem ser feitas pelo telefone do Disque Denúncia da delegacia: (22) 98831-8020. O sigilo é garantido.