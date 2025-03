Homem é preso por agressão a mulher em Arraial do Cabo

Um homem foi preso em flagrante por agredir uma mulher em Monte Alto, distrito de Arraial do Cabo na sexta-feira (7). A ação foi possível graças à intervenção de populares e ao rápido atendimento da Guarnição de Moto Patrulha (Proeis), acionada após denúncia.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima com ferimentos visíveis. Diante da situação, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado à 132ª DP junto com as testemunhas. A vítima recebeu atendimento médico antes do caso ser registrado na 126ª DP, onde o autor permaneceu detido com base na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006).

Casos de violência contra a mulher exigem uma resposta rápida e firme. A Prefeitura de Arraial do Cabo reforça a importância da denúncia e do apoio às vítimas.

Se presenciar ou sofrer qualquer tipo de agressão, denuncie. O Ligue 180 funciona 24 horas por dia e pode ser acionado de qualquer lugar do país. A Patrulha Maria da Penha de Arraial do Cabo também atua 24h por dia e pode ser acionada pelo WhatsApp (22) 98154-8286.