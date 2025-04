Homem é preso por furtar equipamentos de comunicação de Rádios da Região

Em ação conjunta entre a 132° DP, sob a coordenação do Delegado Titular Dr. Renato Perez, em parceria com a Polícia Militar, na tarde desta sexta-feira, 25 de abril, agentes impediram um furto em andamento na torre de comunicação localizada no Morro do Miranda, Praia do Pontal, em Arraial do Cabo. O local atende diversas emissoras de rádio — Litoral, Ondas, FM O Dia, Sucesso, Bandeirantes, SBT — além de equipamentos destinados à comunicação policial.

As informações foram acompanhadas por vídeos e fotos do suspeito, o que possibilitou o rápido deslocamento de uma equipe ao local. No ponto indicado, os policiais identificaram um indivíduo com as mesmas características observadas nas imagens e procederam à abordagem.

O homem foi identificado como Alexandre Cunha de Souto, CPF 139.887.647-0

Com ele, foram encontrados três cadeados subtraídos, normalmente utilizados para trancar o acesso à torre, além de duas ferramentas semelhantes a “ponteiras” (geralmente usadas para quebrar vidros), três chaves e um pedaço de cobre. Diante do flagrante, Alexandre foi conduzido à sede da 132ª DP, onde foi autuado pela autoridade policial responsável pela unidade.

Consta que o suspeito já responde por diversos procedimentos em delegacias da região, incluindo registros por ameaça, furto em residência, furto, lesão corporal, receptação culposa e violência doméstica. Além disso, Alexandre já foi preso em flagrante por furtar no mesmo local onde foi detido nesta data. À época, carregava alicate, cabos de cobre, martelo, serras e um refletor, e confessou que havia acabado de cortar os cabos — o que demonstra conhecimento prévio do terreno, um local isolado e de difícil acesso.

A Polícia Civil reforça a importância da participação da população e reafirma seu compromisso com a segurança de Arraial do Cabo.DISQUE DENÚNCIA: 21 2253-1177 WHATSAPP DA DP: 22 98113-6585O SIGILO É GARANTIDO