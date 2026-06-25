Homem é preso por lesão corporal, ameaça e cárcere privado contra ex-companheira em Araruama

Na tarde de quarta-feira, dia 24, a Polícia Civil prendeu, na tarde um homem identificado como Paulo dos Anjos, em Araruama, acusado de cárcere privado, lesão corporal e ameaça contra a ex-companheira, crimes enquadrados na Lei Maria da Penha.

A ação foi realizada por agentes da 118ª DP de Araruama, sob coordenação do delegado titular, Dr. Evaristo Pontes Magalhães, e do delegado assistente, Dr. Juaraci Vieira, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

De acordo com as investigações, o acusado teria espancado severamente a vítima na noite de 19 de junho deste ano. Além das agressões, ele teria mantido a mulher em cárcere privado e feito ameaças de morte para impedir que ela denunciasse os crimes às autoridades.

As apurações reuniram elementos que levaram a Polícia Civil a representar pela prisão preventiva do suspeito. A Justiça acatou o pedido, considerando a gravidade dos fatos e o risco à integridade física e psicológica da vítima.

Após levantamento do setor de captura da delegacia, os policiais localizaram Paulo dos Anjos em sua residência, no bairro Paracatu, em Araruama, onde efetuaram a prisão.

Segundo relato da vítima, o homem já havia praticado agressões e ameaças anteriormente, mas ela não registrou ocorrência por medo de ser morta.

Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.