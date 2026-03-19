Homem é preso por roubo nas Dunas de Cabo Frio, na Praia do Forte

Nesta quinta-feira, dia 19, a Polícia Civil cumpriu, um mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por tentativa de roubo majorado em Cabo Frio.



A ação foi realizada por agentes da 126ª DP, que localizaram o suspeito na região das Dunas, próximo à Praia do Forte.



Identificado como Mateus Nunes da Silva, ele possui anotações criminais e foi preso no local após investigação que apontou sua participação no crime.



A operação faz parte da Operação Rastreio, voltada ao combate de roubos, furtos e receptação de celulares no município.