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Homem é preso por suspeita de tráfico de drogas em Arraial do Cabo

Jornal de Sábado
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Um homem de 41 anos, apontado pela polícia como uma das lideranças do tráfico no Morro da Coca-Cola, foi preso nesta sexta-feira (10), em Arraial do Cabo. A prisão aconteceu na descida do morro, após uma ação conjunta entre a Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública do município.

De acordo com o boletim da ocorrência, os policiais receberam informações de que um homem em uma motocicleta vermelha costumava descer o morro para entregar drogas a compradores que aguardavam na base da comunidade.

Durante o patrulhamento no acesso principal do morro, os agentes avistaram a motocicleta saindo do local e realizaram a abordagem. Segundo a polícia, o suspeito resistiu à ordem de parada, sendo necessário o uso de algemas para contê-lo, com o apoio de equipes do programa PROEIS.

Com o homem, os policiais apreenderam entorpecentes, R$ 130,00 em dinheiro e um aparelho celular.

A motocicleta também foi apreendida. O suspeito foi conduzido inicialmente para a delegacia de Arraial do Cabo (132ª DP) e, em seguida, levado para a central de flagrantes na delegacia de Cabo Frio (126ª DP), onde permaneceu preso e responderá pelo crime de tráfico de drogas.

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