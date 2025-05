Homem é preso suspeito de agredir mulher com pedaço de madeira no Centro de Cabo Frio

Um homem foi preso em flagrante no sábado (24) suspeito de agredir uma mulher com um pedaço de madeira no Centro de Cabo Frio.

De acordo com a Guarda Civil Municipal e a Polícia Civil, o crime aconteceu em plena luz do dia, na Praça Porto Rocha, e teria começado após uma discussão sobre uma aposta em uma mesa de sinuca, dentro de um bar.

Segundo a Guarda Municipal, agentes do Grupamento de Operações com Motocicletas (ROMU) foram acionados por populares que testemunharam a agressão. Eles conseguiram localizar o suspeito, que tentava fugir, e efetuaram a prisão. O Grupamento da Patrulha Maria da Penha também foi acionado para prestar apoio à vítima.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito discutiu com a vítima, e, durante a briga, a agrediu com uma madeirada no rosto. Um outro homem tentou intervir, segurando a madeira e impedindo que as agressões continuassem.

Ainda segundo o registro policial, Lucas acabou entrando em luta corporal com Saulo, que fugiu do local. Ele foi perseguido por populares e pelo próprio Lucas, até ser capturado pela equipe da ROMU que passava pelo local.

O caso foi registrado na 126ª DP (Cabo Frio). O suspeito das agressões foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal contra a mulher, com base na Lei Maria da Penha, e lesão corporal simples contra o rapaz que tentou impedir as agressões.

A vítima recebeu atendimento médico e realizou exame de corpo de delito. O suspeito segue detido à disposição da Justiça.