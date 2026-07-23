Homem é preso suspeito de tentar estrangular companheira com carregador em Arraial do Cabo

Jornal de Sábado
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Um homem investigado por tentar matar a companheira foi preso nesta terça-feira (21), em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. Segundo as investigações, o crime ocorreu em Arraial do Cabo, onde o suspeito teria agredido a vítima com socos, chutes e tapas e tentado estrangulá-la com um cabo de carregador de celular enquanto fazia ameaças de morte. 

A vítima conseguiu pedir ajuda à Patrulha Maria da Penha por meio do WhatsApp. Ao perceber o acionamento, o suspeito teria quebrado o celular da mulher e fugido antes da chegada dos agentes. 

Segundo a Polícia Civil, havia contra ele um mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo de Violência Doméstica e Especial Adjunto Criminal da Comarca de Arraial do Cabo.

A prisão foi coordenada pelo delegado titular da 132ª DP, Fábio Corsino Freire. Depois dos procedimentos legais na delegacia, ele permaneceu à disposição da Justiça. 

A Polícia Civil informou que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque Denúncia, no telefone (21) 2253-1177, ou pelo WhatsApp da 132ª DP, no número (22) 98113-6585.

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