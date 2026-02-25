Homem é preso suspeito de tentar matar a companheira e bebê de três meses em Búzios

Um homem foi preso nesta terça-feira (24) em Armação dos Búzios, suspeito de tentar matar a companheira a facadas e o próprio filho, um bebê de três meses. O ataque ocorreu no dia 16 e deixou mãe e criança gravemente feridos.

Segundo a Polícia Civil, a mulher foi atingida por vários golpes de faca, que acertaram braço, tórax, ombro e pescoço. Durante a agressão, o bebê também foi ferido na perna direita e sofreu uma queda.

O suspeito fugiu após o crime e passou a ser considerado foragido. A Justiça decretou a prisão preventiva do investigado e determinou medidas protetivas de urgência para resguardar as vítimas.

Os dois foram socorridos e levados para o Hospital Municipal Rodolpho Perissé, onde receberam atendimento de emergência. O estado de saúde atualizado não foi informado.

A prisão foi realizada por agentes da delegacia do município nesta terça-feira. O homem foi localizado e não resistiu.

A ação faz parte da Operação Espoliador, realizada pela Polícia Civil em todo o estado para cumprir mandados de prisão contra investigados e condenados por crimes como roubo, latrocínio e receptação. Outros mandados também foram cumpridos em diferentes cidades.