Homem é preso suspeito de tentar matar dono de farmacêutica em Araruama

A Polícia Civil cumpriu, nesta segunda-feira (27), um mandado de prisão temporária contra Wallace Simões, de 38 anos, suspeito de tentativa de homicídio contra o dono de uma empresa de medicamentos em Araruama. A vítima só escapou porque o veículo onde estava era blindado.

A ação foi coordenada pelo delegado titular da 118ª Delegacia de Polícia, Dr. Evaristo Pontes Magalhães, após o cumprimento, na última quarta-feira (22), de cinco mandados de busca e apreensão relacionados ao inquérito do crime.

A sede do Legislativo foi um dos endereços alvo dos mandados expedidos pela Vara Criminal de Araruama.

Segundo a Polícia Civil do RJ, o vereador José Magno Martins, o Magno Dheco (MDB), e o empresário Paulo Roberto Polati de Azevedo são suspeitos de ter encomendado o crime, em uma disputa de licitações.

O crime

A tentativa de assassinato aconteceu na noite de 17 de agosto de 2024. O empresário tinha deixado um restaurante no Distrito de São Vicente e seguia para o carro quando percebeu a aproximação de pelo menos dois homens armados.

Ele conseguiu entrar no veículo e trancou as portas. Os criminosos atiraram pelo menos oito vezes, mas fugiram ao ver que o automóvel era blindado.

O empresário nada sofreu, mas, por medo de novos ataques, deixou o país.

O que dizem os demais citados

Na ocasião dos mandados de busca e apreensão na última quarta (22), apenas a defesa de Magno Dheco foi localizada pela reportagem. Em nota, ela informou que o vereador recebeu a operação com surpresa e que ainda não havia tido acesso integral aos autos da investigação que motivaram as medidas de busca e apreensão.

Segundo o advogado, o vereador sempre manteve uma postura colaborativa com as autoridades policiais e jamais se recusou a prestar esclarecimentos quando solicitado.

Ainda de acordo com a defesa, há confiança no andamento da Justiça e na apuração dos fatos, que, segundo o comunicado, deverá demonstrar a total ausência de qualquer vínculo de José Magno com o crime investigado.

A Câmara Municipal de Araruama não se pronunciou sobre a operação.