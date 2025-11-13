Homem é surpreendido por dupla armada na estrada de São Jacinto, em Cabo Frio

Um homem foi abordado por dois suspeitos armados em uma moto na tarde deste domingo (9), na estrada de São Jacinto, em Cabo Frio. O caso ocorreu por volta das 13h50, no portão do condomínio onde ele mora.

O vídeo, gravado por câmeras de segurança, mostra o momento em que uma moto se aproxima do veículo. O suspeito desce e se aproxima do carro. É possível ver o homem apontando a arma para o carro antes de voltar para a moto e fugir com o comparsa.

Segundo o relato da vítima, o suspeito chegou atirar. Ao perceber que não conseguiria atingir o motorista, o homem retornou para a moto. Em seguida, a vítima entrou rapidamente no local e conseguiu se abrigar.

O motorista afirmou não saber se o objetivo dos criminosos era de assalto ou sequestro.

“A intenção não sei… certamente, não seria bom, haja vista ele estar com a pistola apontada em minha direção…”, disse.

De acordo com a vítima, a Polícia Militar foi acionada e uma guarnição da Base do Jardim Esperança esteve no local, solicitando as imagens para análise. Ele também informou que ainda não registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil.