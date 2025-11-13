Pular para o conteúdo

Homem é surpreendido por dupla armada na estrada de São Jacinto, em Cabo Frio

Jornal de Sábado
IMG_4744

Um homem foi abordado por dois suspeitos armados em uma moto na tarde deste domingo (9), na estrada de São Jacinto, em Cabo Frio. O caso ocorreu por volta das 13h50, no portão do condomínio onde ele mora. 

O vídeo, gravado por câmeras de segurança, mostra o momento em que uma moto se aproxima do veículo. O suspeito desce e se aproxima do carro. É possível ver o homem apontando a arma para o carro antes de voltar para a moto e fugir com o comparsa. 

Segundo o relato da vítima, o suspeito chegou atirar. Ao perceber que não conseguiria atingir o motorista, o homem retornou para a moto. Em seguida, a vítima entrou rapidamente no local e conseguiu se abrigar.

O motorista afirmou não saber se o objetivo dos criminosos era de assalto ou sequestro. 

“A intenção não sei… certamente, não seria bom, haja vista ele estar com a pistola apontada em minha direção…”, disse. 

De acordo com a vítima, a Polícia Militar foi acionada e uma guarnição da Base do Jardim Esperança esteve no local, solicitando as imagens para análise. Ele também informou que ainda não registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil. 

Veja também

IMG_3571

O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 12

IMG_4723

Motorista fica gravemente ferido após carro capotar na Praia do Siqueira, em Cabo Frio

IMG_4722

MPF estipula prazo para Prefeitura de Cabo Frio para explicar irregularidades na Praia do Forte

IMG_3571

O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 11

Todos os direitos reservados a Jornal de Sábado.