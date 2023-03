Homem entra em RH de Prefeitura de Araruama com contrato falso para tentar trabalhar como ‘auxiliar de serviços jurídicos’

Um homem foi preso por estelionato em Araruama, depois de tentar trabalhar na Prefeitura apresentando um contrato de trabalho falso ao Departamento de Recursos Humanos (RH).

Ele tentava assumir o cargo de “auxiliar de serviços jurídicos”. O texto do documento falso tinha a informação de que o trabalho era por tempo determinado e com contratação feita pela Prefeitura.

“Mas a funcionária do RH desconfiou e chamou imediatamente a Procuradora do município; a mesma detectou rapidamente que o documento do suposto contrato de trabalho era falso e entrou em contato com a delegacia”, disse a Prefeitura.

Os agentes da 118ª Delegacia de Polícia foram até a Prefeitura e o homem foi preso pelo crime de estelionato.