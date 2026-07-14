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Homem escapa por pouco após carro desgovernado atingir loja em Arraial do Cabo

Jornal de Sábado
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Um homem escapou por pouco de ser atingido por um carro desgovernado na madrugada deste domingo (12), no trevo de acesso ao Centro de Arraial do Cabo.

O acidente foi registrado por câmeras de segurança e terminou com um veículo estacionado arremessado contra a fachada de uma loja. Apesar da força da batida, ninguém ficou ferido. 

As imagens mostram o momento em que um carro perde o controle da direção, bate em um veículo que estava estacionado e, com o impacto, o automóvel é lançado contra a vitrine do estabelecimento. Um homem que passava pelo local consegue se afastar segundos antes de ser atingido. 

Segundo o responsável pela loja, a motorista perdeu o controle da direção antes da colisão. O impacto destruiu parte da fachada do comércio.

Ainda de acordo com o estabelecimento, o proprietário do carro informou que a esposa dirigia o veículo no momento do acidente e assumiu a responsabilidade pelos danos causados à loja e ao automóvel estacionado. 

O prejuízo com os danos à fachada está estimado entre R$ 2 mil e R$ 3 mil. Segundo os responsáveis pelo comércio, a situação está sendo resolvida por meio de um acordo entre as partes.

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