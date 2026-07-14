Homem escapa por pouco após carro desgovernado atingir loja em Arraial do Cabo

Um homem escapou por pouco de ser atingido por um carro desgovernado na madrugada deste domingo (12), no trevo de acesso ao Centro de Arraial do Cabo.

O acidente foi registrado por câmeras de segurança e terminou com um veículo estacionado arremessado contra a fachada de uma loja. Apesar da força da batida, ninguém ficou ferido.

As imagens mostram o momento em que um carro perde o controle da direção, bate em um veículo que estava estacionado e, com o impacto, o automóvel é lançado contra a vitrine do estabelecimento. Um homem que passava pelo local consegue se afastar segundos antes de ser atingido.

Segundo o responsável pela loja, a motorista perdeu o controle da direção antes da colisão. O impacto destruiu parte da fachada do comércio.

Ainda de acordo com o estabelecimento, o proprietário do carro informou que a esposa dirigia o veículo no momento do acidente e assumiu a responsabilidade pelos danos causados à loja e ao automóvel estacionado.

O prejuízo com os danos à fachada está estimado entre R$ 2 mil e R$ 3 mil. Segundo os responsáveis pelo comércio, a situação está sendo resolvida por meio de um acordo entre as partes.