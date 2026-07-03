Homem foi encontrado morto com marcas de tiro e agressões em Búzios

Na manhã desta quinta-feira, dia 02, um homem foi encontrado morto na Rua Buganville, no bairro Vila Verde, em Armação dos Búzios. O corpo foi localizado por moradores, que acionaram a Polícia Militar.

Segundo as primeiras informações, a vítima apresentava marcas de disparos de arma de fogo e sinais de agressões provocadas por pauladas, indicando que pode ter sido executada.

A Polícia Militar isolou a área para a realização da perícia da Polícia Civil. Após os procedimentos, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames que poderão auxiliar na identificação da vítima e no esclarecimento das circunstâncias da morte.

O caso será investigado pela 127ª Delegacia de Polícia de Armação dos Búzios, que apura a autoria e a motivação do homicídio. Até o momento, a identidade da vítima não foi oficialmente divulgada.

Informações preliminares, que ainda estão sendo apuradas, apontam que o homem seria usuário de drogas e teria praticado furtos a residências nos últimos dias. No entanto, essas informações não foram confirmadas pela Polícia Civil e seguem sendo investigadas.