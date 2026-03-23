Homem furta sacolas de roupas em loja em São Pedro da Aldeia

Câmeras de segurança flagraram um homem furtando diversas peças de roupas com duas sacolas em uma loja no Centro de São Pedro da Aldeia. O crime aconteceu na tarde de quinta-feira (19), por volta das 15h20, enquanto o estabelecimento estava aberto e em funcionamento.

De acordo com a denúncia, o homem entrou no local normalmente, como qualquer cliente, e seguiu até a área onde estavam expostas as mercadorias. Em seguida, começou a recolher várias peças e colocá-las em sacolas.

As imagens mostram que o homem encheu duas sacolas com produtos e deixou o estabelecimento sem passar pelo balcão ou realizar qualquer tipo de pagamento. A ação não foi percebida por funcionários nem por outros clientes que estavam na loja naquele momento.





O furto só foi descoberto depois, durante análise das imagens do sistema de segurança. O prejuízo estimado ultrapassa R$ 2 mil. A loja havia recebido novas mercadorias no mesmo dia. O caso será registrado na Delegacia de Polícia.