Homem furta veículo na Passagem, em Cabo Frio, e faz compras com os cartões da vítima que estavam no interior do automóvel

Na manhã desta segunda-feira, dia 27, um homem foi preso após furtar um veículo no bairro Passagem e utilizar cartões bancários da vítima em Cabo Frio.

De acordo com informações do 25º Batalhão de Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento na Rua Hélio Porciúncula, no bairro Reserva do Peró, quando localizou um Fiat Palio branco, furtado momentos antes. Durante a abordagem, um homem identificado como G.D.S. se apresentou como estando na posse do automóvel e alegou ter adquirido o carro no bairro Jardim Esperança.

Com o suspeito, os policiais encontraram três aparelhos celulares, um smartwatch, um óculos de sol e cartões da vítima, que já haviam sido utilizados em compras. Também foram localizadas notas fiscais que comprovariam transações realizadas no mesmo local onde o homem foi abordado. Todos os bens foram recuperados e devolvidos à vítima.

O suspeito foi encaminhado à 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), Central de Flagrantes, em São Pedro da Aldeia, onde a vítima reconheceu o acusado. Ele permaneceu preso em flagrante por furto de veículo.