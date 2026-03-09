Homem invade velório com faca, mexe em corpo e ameaça pessoas em capela de São Pedro da Aldeia

Um homem invadiu um velório portando uma faca e ameaçando matar as pessoas presentes na Capela Municipal, no Centro de São Pedro da Aldeia, no início da noite de domingo (8). O caso mobilizou a Guarda Civil Municipal após populares acionarem as equipes para conter a situação.

De acordo com a Guarda Civil Municipal, o suspeito entrou na capela gritando que iria matar quem estava no local.

A atitude provocou pânico entre familiares e amigos do falecido que participavam da cerimônia fúnebre. Muitos correram para se proteger enquanto o homem circulava pelo espaço armado.

Testemunhas relataram que, durante o tumulto, o homem chegou a retirar o véu e parte da ornamentação do corpo que estava sendo velado. Em seguida, continuou andando pela capela com a faca nas mãos, ameaçando as pessoas presentes.

Ainda de acordo com as testemunhas ele não tinha relação com a pessoa que estava sendo velada.

A Guarda Civil Municipal foi acionada e chegou rapidamente ao local. Os agentes conseguiram conter o homem e apreender a faca utilizada na ação.

Após ser detido, o suspeito foi encaminhado para delegacia de Polícia Civil de São Pedro da Aldeia, onde a ocorrência foi registrada e serão adotadas as medidas legais cabíveis.

A motivação do ataque ainda está sendo investigada pelas autoridades.