Pular para o conteúdo

Homem invade velório com faca, mexe em corpo e ameaça pessoas em capela de São Pedro da Aldeia

Jornal de Sábado
IMG_8177

Um homem invadiu um velório portando uma faca e ameaçando matar as pessoas presentes na Capela Municipal, no Centro de São Pedro da Aldeia, no início da noite de domingo (8). O caso mobilizou a Guarda Civil Municipal após populares acionarem as equipes para conter a situação. 

De acordo com a Guarda Civil Municipal, o suspeito entrou na capela gritando que iria matar quem estava no local. 

A atitude provocou pânico entre familiares e amigos do falecido que participavam da cerimônia fúnebre. Muitos correram para se proteger enquanto o homem circulava pelo espaço armado.

Testemunhas relataram que, durante o tumulto, o homem chegou a retirar o véu e parte da ornamentação do corpo que estava sendo velado. Em seguida, continuou andando pela capela com a faca nas mãos, ameaçando as pessoas presentes.

Ainda de acordo com as testemunhas ele não tinha relação com a pessoa que estava sendo velada. 

A Guarda Civil Municipal foi acionada e chegou rapidamente ao local. Os agentes conseguiram conter o homem e apreender a faca utilizada na ação. 

Após ser detido, o suspeito foi encaminhado para delegacia de Polícia Civil de São Pedro da Aldeia, onde a ocorrência foi registrada e serão adotadas as medidas legais cabíveis. 

A motivação do ataque ainda está sendo investigada pelas autoridades.

Veja também

IMG_8215

Com ruas alagadas, moradores queimaram pneus em protesto em São Pedro da Aldeia

IMG_8213

Turista de 62 anos morre afogado em praia de Cabo Frio

IMG_8209

Homem acusado de espancar e manter ex-companheira em cárcere privado é preso em Cabo Frio

IMG_8207

Após chuva nesta segunda, Prefeitura de Cabo Frio realiza limpeza de ralos em áreas críticas