Homem investigado por roubo de carga em Araruama é preso

Um homem investigado por roubo de carga foi preso pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (23), em Araruama, na Região dos Lagos. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal da Comarca de Araruama.

A prisão foi realizada por agentes da 118ª Delegacia de Polícia (DP) após um trabalho de inteligência que identificou o paradeiro do investigado. A captura ocorreu por volta das 10h, no bairro Outeiro.

Segundo a Polícia Civil, o homem é investigado pelo crime de roubo, previsto no artigo 157 do Código Penal. O mandado de prisão preventiva foi expedido durante as investigações conduzidas pela Justiça.

Após o cumprimento das formalidades legais na delegacia, o preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil informou que a ação faz parte do trabalho de localização e captura de foragidos da Justiça e reforçou o pedido de colaboração da população por meio dos canais oficiais de denúncia, com garantia de sigilo.