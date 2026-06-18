Homem investigado por série de roubos e ameaça de abuso sexual a uma das vítimas é preso em rodoviária de Cabo Frio

Um homem investigado por diversos roubos em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, foi preso na rodoviária da cidade pela Polícia Civil na terça-feira (16). Contra ele havia um mandado de prisão preventiva pelo crime de roubo majorado.

De acordo com a polícia, após tomar conhecimento da ordem judicial, equipes iniciaram buscas com apoio de informações do setor de inteligência.

Segundo as investigações, ele foi identificado como autor de um roubo ocorrido no Centro de Cabo Frio.

Na ocasião, a vítima foi abordada sob ameaça de faca e obrigada a entregar o telefone celular e fornecer o desbloqueio do aparelho.

Ainda conforme o inquérito, durante a ação criminosa, o homem teria feito ameaças de violência sexual contra a vítima.

A Polícia Civil informou que o suspeito foi reconhecido pela vítima durante o andamento das investigações conduzidas pelo setor responsável por roubos e furtos da delegacia.

O homem também já havia sido preso em flagrante em outubro de 2025, quando foi encontrado transportando um portão de alumínio de origem suspeita pelas ruas da cidade.

Ainda segundo a corporação, ele possui diversas anotações criminais relacionadas a crimes patrimoniais e já foi preso outras cinco vezes.

Após a captura, o suspeito foi encaminhado para os procedimentos de praxe e permanece à disposição da Justiça.