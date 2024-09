Homem leva tiro de raspão na cabeça durante sequestro em Araruama

Um homem levou um tiro de raspão na cabeça durante um sequestro que aconteceu na madrugada de sábado (21), em Araruama. Ele e a mulher voltavam para casa quando foram abordados pelos criminosos.



De acordo com a Polícia Civil, as vítimas são donas de uma pizzaria na cidade. O casal foi seguido pelos criminosos e, durante a abordagem, um tiro atingiu de raspão a cabeça do homem. O ferimento foi leve, segundo a polícia, e a vítima está bem.

O casal foi retirado do próprio veículo e colocado no carro dos criminosos. A ação durou cerca de meia hora, segundo a polícia, e as vítimas tiveram que fazer quatro transferências via pix, que totalizaram cerca de R$ 5 mil, para serem liberadas.

O carro do casal não foi levado porque, de acordo com a polícia, os criminosos não conseguiram ligar o veículo.

O caso foi registrado na delegacia de Araruama, que já tem suspeita do veículo usado na ação. Eles buscam imagens de câmeras de segurança para confirmar o veículo e tentar identificar os envolvidos no crime.