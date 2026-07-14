Homem morre após ser atropelado e motorista foge sem prestar socorro em Búzios

Um homem, ainda não identificado, morreu após ser atropelado na noite de sábado (11), na RJ-102, em Búzios, na Região dos Lagos do Rio. O corpo foi encontrado sobre a pista de rolamento, e o veículo envolvido no acidente não foi localizado.

Segundo o Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), a equipe foi acionada por volta das 22h40 para atender a ocorrência no km 115 da rodovia, no bairro José Gonçalves.

Quando os policiais chegaram ao local, uma equipe do Corpo de Bombeiros já havia confirmado o óbito da vítima.

O homem estava sem documentos de identificação, o que impediu sua identificação no local. Conforme a polícia, nenhum veículo supostamente envolvido no atropelamento foi encontrado nas proximidades.

A área foi isolada e preservada até a chegada da Perícia Técnico-Científica, que realizou os procedimentos periciais.

Após a conclusão dos trabalhos, o corpo foi removido pelo Corpo de Bombeiros.

A ocorrência foi registrada na 127ª Delegacia de Polícia de Búzios, que investigará o caso para identificar a vítima, localizar o veículo envolvido e esclarecer as circunstâncias do atropelamento.