Homem morre em confronto com a PM no Morro da Coca-Cola, em Arraial do Cabo

Um homem de 23 anos morreu após troca de tiros com policiais militares na tarde desta segunda-feira (3), no Morro da Coca-Cola, em Arraial do Cabo. Outro suspeito, de 32 anos, foi preso, e um terceiro conseguiu fugir pela área de mata.

Segundo a Polícia Militar, equipes receberam informações de que integrantes do tráfico de drogas estariam escondidos em uma área de mata, armados e com entorpecentes.

Durante a aproximação, os suspeitos teriam atirado contra os agentes, dando início ao confronto.

O homem de 23 anos que foi baleado, chegou a ser socorrido, com ele os policiais apreenderam uma pistola e drogas. O segundo suspeito foi preso em flagrante, e com ele foram apreendidos outra pistola e entorpecentes.

A Polícia Militar informou que o homem que morreu tinha sete anotações criminais e duas passagens pelo sistema prisional, incluindo registros por tráfico de drogas, associação para o tráfico, homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

Ainda de acordo com a corporação, o suspeito preso também possuía sete anotações criminais e duas passagens, com registros por tráfico, homicídio, posse de drogas para uso pessoal e porte ilegal de arma.

A ocorrência foi registrada na 132ª Delegacia de Polícia de Arraial do Cabo, que dará continuidade às investigações.