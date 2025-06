Homem que agrediu mulher com foice em Cabo Frio é detido

Na manhã desta segunda-feira (2), policiais militares do 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM) prenderam um homem acusado de tentativa de feminicídio na Rua Cação, no bairro Peró, em Cabo Frio. O crime aconteceu no quintal da casa do acusado, logo após uma discussão com a vítima.

O homem, que é casado com a irmã do marido da vítima, utilizou uma foice para agredir a mulher. Ele foi detido no local e encaminhado à delegacia para as providências legais.

A vítima recebeu atendimento médico e seu estado de saúde não foi divulgado até o momento. A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer as circunstâncias da agressão.