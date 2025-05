Homem que oferecia passeios no mar para abusar de vítimas é preso em Cabo Frio

Um homem foragido por estupro de vulnerável foi preso na Orla de Cabo Frio, nesta quarta-feira (30). Segundo investigação, ele costumava oferecer passeios de moto aquática para abusar das vítimas em alto mar.

O suspeito ainda determinava que as pessoas pulassem na água caso oferecessem resistência. A ação foi realizada por equipes da 81ªDP (Itaipu), através da Operação “Scoota Aquática”.

De acordo com os agentes, ele estava sendo monitorado e foi localizado após marcar um encontro com uma mulher na Praia do Forte.

Contra ele, constava um mandado de prisão em aberto expedido pelo Juízo de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Niterói.