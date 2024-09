Homem que teve o pênis cortado diz que crime foi praticado pela mulher enquanto ele dormia

O homem de 36 anos que teve o pênis cortado na cidade de Saquarema foi ouvido pela Polícia Civil na tarde desta quarta-feira (4) no Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth. Ele disse que estava dormindo quando a mulher cometeu o crime no último sábado (31).

O delegado André Bueno, titular da 124ª DP, disse que a vítima negou que tenha sido atingida durante uma discussão e que a companheira não aceitava o fim do relacionamento. Ainda segundo a polícia, o homem ainda está bastante debilitado no hospital.

Foi o enteado da vítima quem chamou o socorro após ouvir os gritos de dor do padrasto na madrugada do último sábado, 31 de agosto. A vítima deu entrada no hospital com um quadro de amputação total do pênis, não sendo possível, segundo a Secretaria de Saúde do município, reimplantar o órgão.

Mulher se apresentou à polícia

A polícia ainda aguarda laudos médicos e do IML para dar prosseguimento às investigações e indiciar a suspeita do crime. A mulher se apresentou na delegacia apenas na tarde de segunda-feira (2), já fora do flagrante e acompanhada por um advogado.

Ela alegou que o corte do pênis não foi intencional. Disse ainda que feriu o homem durante uma discussão entre os dois, depois de ser agredida por ele.

Na delegacia a suspeita também informou ser vítima de violência doméstica e pediu uma medida protetiva contra o companheiro. A mulher passou por exame de corpo delito, e, segundo o delegado, o resultado foi positivo para lesão corporal. Ainda segundo a polícia, não havia registro da mulher contra o companheiro na delegacia.

À polícia, ela contou em depoimento que golpeou o companheiro com uma faca. Ela alegou não saber onde deixou a arma do crime, que até a última atualização desta reportagem não havia sido localizada pela Polícia Civil.