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Homem tem cordão de ouro roubado durante assalto em depósito de bebidas em Cabo Frio

Jornal de Sábado
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Um homem teve um cordão de ouro roubado durante um assalto em um depósito de bebidas no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, na noite desta terça-feira (12). A ação foi registrada por câmeras de segurança. 

Segundo relato, o criminoso entrou no estabelecimento já direcionado ao acessório, pegou o colar da vítima e fugiu rapidamente do local. 

O crime aconteceu por volta das 20h, em um depósito localizado em frente a uma loja de sorvetes. Os criminosos chegaram em uma scooter azul sem placa e abordaram a vítima dentro do estabelecimento. 

O cordão levado pelos criminosos era de ouro e estava com a vítima havia cerca de 12 anos. O assaltante entrou no comércio, foi diretamente no acessório e deixou o local logo após o roubo. 

Ainda conforme relato, a divulgação do caso foi feita como forma de alertar outras pessoas sobre a ação criminosa na região. 

A Polícia Militar informou que foi acionada posteriormente por populares e realizou buscas pela região, mas os suspeitos não foram localizados até o momento. 

As equipes seguem em busca de informações que possam ajudar na identificação dos envolvidos. 

Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso.

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