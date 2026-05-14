Homem tem cordão de ouro roubado durante assalto em depósito de bebidas em Cabo Frio

Um homem teve um cordão de ouro roubado durante um assalto em um depósito de bebidas no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, na noite desta terça-feira (12). A ação foi registrada por câmeras de segurança.

Segundo relato, o criminoso entrou no estabelecimento já direcionado ao acessório, pegou o colar da vítima e fugiu rapidamente do local.

O crime aconteceu por volta das 20h, em um depósito localizado em frente a uma loja de sorvetes. Os criminosos chegaram em uma scooter azul sem placa e abordaram a vítima dentro do estabelecimento.

O cordão levado pelos criminosos era de ouro e estava com a vítima havia cerca de 12 anos. O assaltante entrou no comércio, foi diretamente no acessório e deixou o local logo após o roubo.

Ainda conforme relato, a divulgação do caso foi feita como forma de alertar outras pessoas sobre a ação criminosa na região.

A Polícia Militar informou que foi acionada posteriormente por populares e realizou buscas pela região, mas os suspeitos não foram localizados até o momento.

As equipes seguem em busca de informações que possam ajudar na identificação dos envolvidos.

Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso.