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Homens armados e encapuzados invadem loja de material de construção em pleno funcionamento em Cabo Frio

Jornal de Sábado
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Homens encapuzados e armados invadiram uma loja de materiais de construção em pleno funcionamento na tarde deste sábado (11), na Rua das Pacas, em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio. Os criminosos levaram joias de ouro, dinheiro e um celular, que foi recuperado. 

Durante o assalto, o proprietário do estabelecimento foi rendido e jogado ao chão, enquanto uma funcionária também foi abordada pelos criminosos. 

O crime aconteceu por volta das 14h, quando os dois assaltantes entraram no comércio e anunciaram o roubo. Além do dinheiro que estava no caixa, os suspeitos levaram um cordão e uma pulseira de ouro pertencentes a uma das vítimas.

Após o crime, a Polícia Militar foi acionada e realizou um cerco na região. Durante as buscas, os policiais conseguiram recuperar um celular de uma das vítimas. 

Até o momento, os autores do assalto não foram localizados e as buscas continuam. 

A ocorrência foi registrada por meio de boletim de ocorrência on-line. 

Segundo a Polícia Civil, novas oitivas serão realizadas para ouvir as vítimas e dar continuidade às investigações sobre o caso.

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