Horto Municipal de Cabo Frio sedia Feira Quilombola no próximo sábado

O Horto Municipal, no bairro Portinho, receberá no próximo sábado (13) mais uma edição da Feira Quilombola. O evento acontecerá das 9h às 15h com programação especialmente dedicada ao “Setembro Amarelo”, campanha nacional de valorização da vida e prevenção ao suicídio. A feira é uma realização das cooperativas das Comunidades Quilombolas da Região dos Lagos (Cooperquilombo) e da Agricultura Familiar da Região dos Lagos (CoopaLagos) e conta com o apoio da Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Saneamento.

Com o objetivo de reforçar a identidade e a tradição das comunidades quilombolas, a programação contará com exposição e venda de produtos da agricultura familiar, artesanato, gastronomia típica, além de apresentações artísticas com a participação especial dos cantores Junior Carriço e Jisele Gaspar. O evento reúne feirantes de Tamoios e da Região dos Lagos, dentre quilombolas, agricultores familiares e artesãos, além de coletivos culturais locais. Ao todo, 80 expositores estão cadastrados, com participação rotativa a cada edição.

Nesta edição, a novidade será a realização da “1ª Ação da Saúde Quilombola”, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde. No local, serão oferecidos atendimentos gratuitos, incluindo aferição de pressão arterial, aferição de glicose, orientações de nutrição, orientações sobre o programa Bolsa Família, saúde da mulher, saúde do homem, saúde do idoso, psicologia em eMulti, Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) e serviços da Vigilância Ambiental.

A Feira Quilombola se consolidou como um espaço de convivência e de valorização cultural das comunidades quilombolas, reunindo moradores e visitantes em um ambiente de celebração e de estímulo à economia solidária.

Sobre o Horto Municipal

De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, o Horto Municipal Antônio Ângelo Trindade Marques está aberto à população. O espaço oferece doação gratuita de duas mudas de árvores nativas ou frutíferas por CPF, com espécies como araçá, acerola, caju, graviola, amora, pau-brasil, flamboyant, resedá e ipês, dentre outras.

Além da ampla área verde, o Horto mantém um meliponário, horta de cultivo e um espaço voltado à preservação e educação ambiental. O público também pode aproveitar o parquinho infantil e as áreas de contemplação da natureza.

O Horto Municipal fica localizado na Avenida Henrique Terra, s/n, bairro Portinho.