Hóspedes fazem denúncias e Procon de Arraial do Cabo interdita pousada na Praia do Pontal

Uma pousada na Praia do Pontal, em Arraial do Cabo, foi interditada pelo Procon do município, após vistoria realizada na quinta-feira (20). Em ação conjunta com as Secretarias de Turismo, Segurança Pública e Saúde, por meio da Vigilância Sanitária e a responsável pelo programa saúde do trabalhador (Vigilância em Saúde), e a Polícia Civil, a fiscalização encontrou várias irregularidades na pousada.

O caso foi denunciado pelo município ao Ministério Público do Trabalho e ao Ministério Público da Defesa Coletiva. Apesar da interdição, o estabelecimento voltou a receber hóspedes nesta sexta-feira (21).

De acordo com o auto de constatação do Procon, foram encontrados setores e cômodos do imóvel com condições higiênicas precárias. Os responsáveis legais pelo estabelecimento não entregaram a documentação necessária para o funcionamento. Além de interditada, os proprietários do estabelecimentos foram autuados.

De acordo com a secretária do Procon Arraial do Cabo, Silvia Becher, as condições de higiene encontradas estavam precárias. “O local continua interditado. Fizemos a denúncia ao Ministério Público do Trabalho e ao Ministério Público da Defesa Coletiva. Autuamos com prazo para defesa em 15 dias. Todos os hóspedes foram avisados da interdição. Encontramos quatro CNPJs diferentes, sendo MEI e um como aluguel econômico. Além disso, encontramos funcionários sem salário, trabalhando em troca de moradia. Tudo isso foi denunciado e será investigado pela Justiça”, explica a chefe do Procon cabista.