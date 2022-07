Hospital da Mulher e UPA do Parque Burle, em Cabo Frio, recebem novos equipamentos

Dando continuidade às ações de reestruturação e qualificação na rede municipal de saúde, realizadas pela Prefeitura de Cabo Frio, o Hospital Municipal da Mulher e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque Burle receberam novos equipamentos destinados ao atendimento materno-infantil, de urgência e emergência. Segundo a Secretaria de Saúde, os equipamentos passam a ser utilizados imediatamente.

Os itens são oriundos de emendas parlamentares, totalizando um investimento de quase R$ 540 mil nas unidades municipais e na qualificação do atendimento à população cabo-friense.

“A chegada dos materiais através de emendas parlamentares é um reflexo do trabalho estratégico feito para a captação de recursos para o município. A formação de uma equipe exclusivamente voltada para essa finalidade mostra a importância do planejamento feito pelo Governo Municipal. As emendas chegam para reforçar a iniciativa de reestruturação dos hospitais e unidades de saúde de Cabo Frio. Sem a implantação dessa equipe de captação, que não existia, não obteríamos esses benefícios expressivos para a rede de saúde”, destacou a secretária de Saúde, Erika Borges.

As entregas foram iniciadas e os materiais serão recebidos de forma fracionada. O Hospital da Mulher está recebendo equipamentos permanentes, como mesas ginecológicas, aspiradores elétricos móveis de secreção, incubadora de transporte neonatal, laringoscópios, quatro poltronas, dois carros de assistência em parada cardiorrespiratória, dez escadas de dois degraus, dez biombos, dez suportes de soro e três mesas mayo, todos destinados ao atendimento do público materno-infantil. O material foi adquirido e custeado via emenda parlamentar, no total de R$ 270.163,00, através da proposta n° 92190010/2020, destinada pelo então deputado estadual Flávio Bolsonaro.

Outro recurso que chegou ao município veio do Programa Estratégico da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, no valor de R$169.990,00, via portaria n°2807/2019. Já para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque Burle, serão destinados dez suportes de soro, dez apoios de braço, cinco mesas de escritório e quatro unidades de hamper hospitalar. Os itens chegam para reforçar os atendimentos de urgência e emergência na unidade, custeados pela proposta n°27760023/2020, no valor de R$ 99.345.00, destinada pelo deputado federal Alessandro Molon.

“Todo o esforço técnico e político da atual gestão está gerando frutos para a Cabo Frio e especialmente para a saúde municipal. Esses resultados vêm a partir da criação da nossa equipe de captação de recursos. Desde o primeiro dia temos voltado esforços e organização para que pudéssemos captar novos recursos. Já captamos mais de R$ 18 milhões de incremento, que são destinados a custear serviços de saúde, R$1,7 milhão para obras e R$ 905 mil em equipamentos e materiais”, explicou Karol Demartini, assessora de Captação de Recursos para a Saúde.

CLIMATIZAÇÃO NAS UNIDADES

Para investir na climatização e no bem-estar dos pacientes e profissionais da rede de saúde, a Secretaria de Saúde de Cabo Frio adquiriu aparelhos de ar-condicionado para as unidades de saúde da atenção primária e especializada.

Gerando uma economicidade aos cofres públicos de 36%, os aparelhos foram comprados via ata de registro de preço, com as instalações incluídas. Ao todo são 390 aparelhos de diferentes especificações, no total de R$ 998.702,92. A entrega será realizada de forma fracionada, os aparelhos serão recebidos e instalados de acordo com a demanda nas unidades.