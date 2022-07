Hospital de Búzios mantém baixo índice de mortalidade no mês de junho

Taxa é uma das menores em hospitais públicos do estado do Rio

O Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP) manteve o baixo índice de mortalidade, apenas 22%, de acordo com a Comissão de Análise de Óbitos (CAO), uma das taxas mais baixas em comparação aos outros hospitais públicos do estado do Rio .

As taxas de óbitos correspondem ao número de mortes durante a internação hospitalar, tanto as determinadas no ato cirúrgico, quanto também por diagnóstico. O que permite estabelecer ações que diminuem o índice.

O secretário de Saúde, Leônidas Heringer, aponta a taxa de mortalidade baixa a um padrão de excelência na assistência à saúde e que é seguido e mantido no hospital.

“A aplicação de protocolos de segurança hospitalar rígidos, e o constante treinamento da equipe refletem diretamente para esse resultado, assim como investimentos na parte de infraestrutura, equipamentos e medicamentos. É preciso agradecer o empenho de toda equipe, em especial a diretora do Perissé, Dra.Priscila Gasparetto”, disse.

A expectativa é de que o atendimento eleve sua excelência ao fim da requalificação iniciada no HMRP, que está passando por reformas e também a implantação do Centro de Tratamento e Terapia Intensiva (CTI).

A CAO é responsável por analisar o registro dos óbitos, os procedimentos e condutas profissionais pertinentes, bem como a qualidade de informações das declarações de óbito.