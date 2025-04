Hospital Municipal de Búzios inaugura nova sala de hipodermia

Mais conforto e estrutura para a saúde de Búzios! O Hospital Municipal Rodolpho Perissé deu mais um passo rumo à modernização com a inauguração da nova Sala de Hipodermia. O espaço, amplo, climatizado e equipado com 16 poltronas-leito e 2 macas, foi projetado para oferecer mais conforto e segurança na administração de medicamentos, hidratação e demais procedimentos após atendimento médico.

A nova sala substitui a estrutura provisória do Hospital de Campanha, que cumpriu um papel fundamental durante a pandemia. Agora, com as obras em andamento dentro do hospital, os atendimentos voltam a ser realizados com ainda mais qualidade no prédio principal.

“Estamos investindo na ampliação e modernização do hospital. Já entregamos a Sala de Hipodermia, estamos finalizando a nova maternidade e iniciaremos em breve o Centro Municipal de Imagens, um grande avanço para Búzios”, destacou o prefeito Alexandre Martins.

O futuro Centro de Imagens contará com dois pavimentos e vai oferecer exames como tomografia, mamografia, ressonância magnética, ultrassonografia, entre outros, além de abrigar o laboratório municipal.