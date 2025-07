Hospital Municipal de Búzios vai receber alunos da Unilagos

Hospital Municipal de Búzios inicia nova fase com ensino e pesquisa! O Hospital Rodolpho Perissé deu o primeiro passo para se tornar um centro de formação médica, recebendo os primeiros alunos da Unilagos. A iniciativa faz parte de uma parceria com a universidade e a Secretaria de Saúde, que prevê aulas presenciais a partir de agosto e a criação de um centro de estudos no segundo andar da unidade.

Outra novidade é a adesão ao projeto Saúde em Nossas Mãos, desenvolvido pelo Hospital Sírio-Libanês, voltado à redução de infecções hospitalares e à qualificação da assistência, fortalecendo protocolos e a segurança do paciente. Búzios avança com ações que integram ensino, cuidado e inovação na saúde pública.