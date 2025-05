Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perissé, em Búzios, recebe novo gerador de alta capacidade

O Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perissé deu um importante passo para garantir a continuidade dos serviços de saúde com a instalação de um novo gerador de energia com capacidade de 500 kVA. O equipamento, instalado nesta segunda-feira (12), permitirá o funcionamento integral da unidade mesmo em situações de queda no fornecimento de energia elétrica.

Com potência suficiente para suprir toda a demanda energética do hospital, o novo gerador assegura não apenas a iluminação e climatização dos ambientes, mas principalmente o funcionamento de aparelhos essenciais à vida, como ventiladores mecânicos, monitores, bombas de infusão, eletrocardiógrafos, tomógrafo e equipamentos do centro cirúrgico e do ambulatório.

Antes da instalação do novo equipamento, a unidade enfrentava dificuldades frequentes com quedas de energia, já que o gerador antigo não possuía capacidade para manter o pleno funcionamento do hospital, comprometendo atendimentos e colocando em risco a segurança dos pacientes.

“A chegada desse novo gerador representa um grande avanço para o município. Agora temos a tranquilidade de manter todos os setores funcionando mesmo diante de imprevistos na rede elétrica, garantindo a continuidade dos atendimentos e, acima de tudo, a vida dos nossos pacientes”, destacou a direção do hospital.

A medida reforça o compromisso da gestão municipal com a qualidade e segurança dos serviços de saúde prestados à população de Búzios.