Hotéis e pousadas de Saquarema poderão participar do TurisRock

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo tem um convite especial para os donos de hotéis e pousadas de Saquarema! Seja parceiro do turismo durante o maior festival de música do mundo! Participe do TurisRock! Uma parceria com o Rock in Rio que visa fomentar o fluxo turístico para o interior do estado antes, durante e depois do festival e dar visibilidade aos destinos turísticos do estado do Rio de Janeiro.

O Rock in Rio é um festival que proporciona grande visibilidade e interesse no Rio de Janeiro. Dessa forma, considerando a magnitude do impacto promocional do evento, é uma excelente oportunidade para que meios de hospedagem e produtos turísticos possam, de forma gratuita, oferecer seus serviços, promover sua marca e atrair mais turistas para seus estabelecimentos.

Para participar, o estabelecimento deve se comprometer com um desconto de 30%, sobre o valor da diária ou compra praticado no site na data da reserva, durante o período de 29/08/2022 a 15/09/2022.

Faça sua inscrição no site www.turisrock.rio e garanta seu lugar. A iniciativa é da Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro e será divulgada junto a todo o mailing do Rock in Rio, canais de promoção do trade turístico, e terá grande divulgação em veículos de mídia.