IBAM organiza concurso da Prefeitura de Saquarema com 1.268 vagas efetivas

O Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) está organizando o concurso público da Prefeitura de Saquarema, no Rio de Janeiro, que oferece 1.268 vagas efetivas. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a rede municipal de ensino e ampliar a oferta de serviços educacionais à população.

As oportunidades são destinadas a candidatos com níveis médio e superior e abrangem cargos da área da Educação. Os salários variam de R$ 1.690,05 a R$ 4.603,34, conforme a função exercida.

Para candidatos com nível superior, há vagas para os cargos de Professor Docente-2 (Ciências e Estudos Turísticos). Já para o nível médio, as oportunidades são para Auxiliar de Educação Infantil, Professor de Atendimento Educacional Especializado (AEE) Professor Docente-1, e Profissional de Apoio ao Estudante com Deficiência.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site do IBAM: www.ibam-concursos.org.br, até o dia 21 de julho de 2026. A taxa de inscrição é de R$ 94,00 para os cargos de nível médio e de R$ 123,00 para os cargos de nível superior.

Segundo Marcus Alonso, Superintendente da Área de Organização e Gestão do IBAM, a seleção reforça os investimentos do município na educação. “Este concurso é uma oportunidade para profissionais que desejam ingressar no serviço público e contribuir para o fortalecimento da rede municipal de ensino”, afirma.

O concurso contará com prova objetiva para todos os candidatos. As avaliações para os cargos de Profissional de Apoio ao Estudante com Deficiência, Professor Docente-2 (Ciências e Estudos Turísticos) e Professor de Atendimento Educacional Especializado (AEE) serão realizadas no dia 30 de agosto de 2026. Já as provas para Auxiliar de Educação Infantil e Professor Docente-1 estão previstas para o dia 13 de setembro de 2026. Os candidatos devem ficar atentos aos prazos e às orientações previstas no edital.

Detalhes do Concurso:

Total de vagas: 1.268

Ampla concorrência: 1.205

Pessoas com Deficiência (PcD): 63

Salários: de R$ 1.690,05 a R$ 4.603,34

Inscrições:

Período: até 21/07/2026

Site: www.ibam-concursos.org.br

Valor de inscrição: Nível médio R$94,00 e nível superior R$123,00

Prova Objetiva:

As provas serão aplicadas em duas datas, de acordo com o cargo:

30 de agosto de 2026

. Professor Docente-2 (Ciências)

. Professor Docente-2 (Estudos Turísticos)

. Professor de Atendimento Educacional Especializado (AEE)

. Profissional de Apoio ao Estudante com Deficiência

13 de setembro de 2026

. Auxiliar de Educação Infantil

. Professor Docente-1

Requisitos Básicos:

Nacionalidade brasileira ou equivalente

Estar em dia com os direitos políticos, obrigações eleitorais e militares

Ter, no mínimo, 18 anos completos na data da posse

Ter nível de escolaridade, conforme exigido no Anexo I do Edital e capacitação técnica para o exercício do cargo